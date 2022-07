Die Tour atmet Historie: Es gibt in Frankreich Gebirgspässe, bei deren Nennung jeder Radsport-Fan sofort in die Tour eintaucht. Der Mont Ventoux in der Provence, der Col du Tourmalet in den Pyrenäen oder eben der Col du Galibier in den Alpen. Dieser Berg der »Hors Catégorie« mit einem Anstieg über fast 18 Kilometer war diesmal aber nur das Aufwärmprogramm für den Col du Granon Serre Chevalier. Nicht ganz so berühmt wie der Galibier, aber nicht minder schwierig. Mit einer durchschnittlichen Steigung von 9,2 Prozent gilt der Granon als einer der schwierigsten Pässe Europas, das weiß neben Bernard Hinault nun auch Pogačar. Die französische Tour-Legende Hinault, fünfmaliger Tour-Sieger, ging 1986 als Führender in die 17. Etappe. Am Granon verlor er über drei Minuten auf den späteren Gewinner Greg LeMond (USA), der erste Tour-Sieger, der nicht aus Europa kam. Geschichte wiederholt sich manchmal doch, auch wenn Pogačar noch alle Chancen auf ein Comeback hat.