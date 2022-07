Die letzte Gelegenheit, Zeit in der Gesamtwertung gutzumachen, bietet sich Pogačar am Samstag: Beim Einzelzeitfahren von Lacapelle-Marival nach Rocamadour sind Positionsverschiebungen möglich, die übrigen zwei Teilstücke am Freitag und am Sonntag sind als Flachetappen vor allem für die Sprinter von Interesse. Ein Angriff auf Vingegaard ist angesichts der Abstände jedoch unwahrscheinlich.