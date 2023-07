Das Resultat: Der Niederländer Wout Poels hat die 15. Etappe über 179 Kilometer durch Hochsavoyen zwischen Les Gets und Saint-Gervais am Mont Blanc gewonnen. Am vorletzten Berg hängte der 35-Jährige seine Mitfahrer Wout van Aert und Marc Soler ab und feierte seinen ersten Tour-Etappensieg. Vingegaard bleibt in Gelb.