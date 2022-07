Simon Geschke hatte mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Trotzdem gab es für den Routinier ein Happy End, er behält das gepunktete Trikot des besten Bergfahrers. Zwischenzeitlich hatte es so ausgesehen, als müsse Geschke das Trikot an den Italiener Giulio Ciccone abtreten, der mit Pidcock in der Ausreißergruppe fuhr. Doch Ciccone konnte am Ende der Etappe nicht mithalten und sammelte keine weiteren Punkte. Geschke führt mit 43 Punkten vor Meintjes (39), Vingegaard (36) und Ciccone (35).