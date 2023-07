Am Sonntag werden die Sprinter dann mit der Entscheidung um den Tagessieg nichts mehr zu tun haben: Von Saint-Léonard-de-Noblat geht es für das Peloton über 182 Kilometer bis hinauf auf den Puy de Dôme, einen Berg der höchsten Kategorie. Die neunte Etappe ist also etwas für die Kletterspezialisten – und die Klassementfahrer. In der Gesamtwertung führt weiter Jonas Vingegaard, der Tour-Sieger des Vorjahres hat 25 Sekunden Vorsprung vor seinem ärgsten Konkurrenten Tadej Pogačar. Am Monatg dürfen sich die Fahrer dann auf den ersten Ruhetag freuen.