Tour de France Kwiatkowski siegt am Grand Colombier – Vingegaard verteidigt Gelbes Trikot

Bester Deutscher war Georg Zimmermann: Der 25-Jährige, der zuletzt auf der zehnten Etappe im Kampf um den Tagessieg nur Pello Bilbao unterlegen war, zeigte in der Fluchtgruppe des Tages erneut eine starke Leistung und wurde erst kurz vor dem Gipfel von den Klassementfahrern passiert. Emanuel Buchmann kam als 24. ein und half seinem australischen Teamkapitän Jai Hindley, als Tages-Sechster den dritten Platz im Gesamtklassement zu verteidigen.

In der Sprint- und der Bergwertung gab es an der Spitze jeweils keine Bewegung. In künftige Massensprints nicht mehr eingreifen kann Caleb Ewan: Der Australier, auf Flachetappen Lotto-Dstnys Mann für den Tagessieg, beendete die Tour vorzeitig.