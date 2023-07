Tour de France Radprofis beklagen Reißzwecken auf der Straße

Ärger im Peloton der Tour de France: Am Fuße des Berges Jaizkibel hatten Unbekannte offenbar Stiftnägel ausgelegt. Das sorgte für Defekte am Schlussanstieg der zweiten Etappe – und Schwierigkeiten in der Abfahrt danach.