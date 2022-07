Roskilde ist Partys gewohnt, aber die heutige Party wird größer. Die Tour de France startet hier ihre zweite Etappe, und am Abend geht das legendäre Musikfestival zu Ende. Hauptact auf der Bühne sind am Samstag die »Strokes«, sie spielen ihre Hits: »Bad Decisions«, »Take it or leave it«, »Killing Lies«, »Barely legal«, »Meet me in the Bathroom«, »I can't win« – und wenn man will, könnte man all diese Songtitel als Playlist für eine Dokumentation über die Doping-Vergangenheit des dänischen Radsports benutzen.