Tour de France Pogačar gewinnt in den Vogesen – Ciccone im Bergtrikot nach Paris

Vingegaard unterstrich seine Ambitionen im Kampf um den Tagessieg früh, das Gelbe Trikot ließ sich kurzzeitig in der bis zu 15-köpfigen Ausreißergruppe um Ciccone und Tom Pidcock blicken. Während Vingegaard jedoch mit seinen Kräften haushaltete und wieder ins Peloton zurückfiel, attackierten auf dem Weg zum Col de la Croix des Moinats weitere Fahrer um Publikumsliebling Thibaut Pinot. Der Franzose attackierte am Fuße des Schlussanstiegs noch einmal und sprengte die Spitzengruppe, wurde aber noch vor der Bergwertung am Col du Platzerwasel von den Klassementfahrern eingeholt.