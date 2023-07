Freiheit, Gleichheit, Sieglosigkeit: Seit 1985 (!) wartet Frankreich auf einen Toursieger, seit Bernard Hinault. Es wird auch in diesem Jahr nichts daraus werden. Am Nationalfeiertag, dem 14. Juli, sollte es zumindest ein französischer Etappenerfolg sein, so die Hoffnung der vielen Radsportfans des Landes. 28-mal gab es das schon, unter anderem siegten Jacques Anquetil, Richard Virenque, Laurent Jalabert und Warren Barguil. Aber der Ritt hoch zum Grand Colombier, er wurde wahrlich kein Sturm auf die Bastille, für die Hoffnungsträger der Franzosen war es sportlich eher ein Gang zur Guillotine.

Frankreichs Glorie: Wenn die Gegenwart der Tricolore schon so trist ist, muss der Blick der Franzosen eben zurückgehen. Aus der Region stammt ein ganz Großer der Radsportzunft, dessen Name die älteren Sportfreundinnen und Sportfreunde noch in Erinnerung haben. Daniel Morelon war ein Superstar auf der Bahn, mehrfacher Olympiasieger, Frankreichs Sportler des Jahres 1972. Auf die Straße hat er sich allerdings nie gewagt.