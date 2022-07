Tadej Pogačar hat zum ersten Mal seit rund zwei Jahren auf einer Etappe der Tour de France Schwächen gezeigt. Der Dominator der beiden vergangenen Auflagen, der auch in diesem Jahr früh wieder ins Gelbe Trikot geschlüpft war, brach am schweren Anstieg zum Col du Granon Serre Chevalier ein und verlor 2:51 Minuten auf Tagessieger Jonas Vingegaard. Der Däne streifte sich in 2413 Metern Höhe erstmals Gelb über.