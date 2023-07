Die Tour de France ist für die Fahrer meist eine Tortur, aber offenbar können nicht nur Zuschauer sie auch zur Party machen: Das dachte sich offenbar der französische Radprofi Benoit Cosnefroy auf der 14. Etappe am Samstag, als er am Fuße des enorm schwierigen Anstiegs zum Col de Joux Plane von seinem Fanclub empfangen wurde. In den sozialen Medien verbreitete sich daraufhin ein Video der wohl unglaublichsten Feierlichkeiten der diesjährigen Tour.