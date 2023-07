Der Niederländer Wout Poels hat in den Alpen die 15. Etappe der 110. Tour de France gewonnen. Der 35-Jährige, bei Bahrain Victorious Teamkollege der deutschen Radprofis Phil Bauhaus und Nikias Arndt, siegte am Sonntag nach 4:04 Stunden und 179 km bei der Bergankunft in Saint-Gervais Mont-Blanc.