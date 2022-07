Dänen-Tränen: Noch nie startete die Tour de France so nördlich wie in diesem Jahr. Die ersten Etappen führen durch Dänemark. Und schon die Team-Präsentation war für die heimischen Fahrer emotional verlaufen. Jonas Vingegaard, Zweiter des Vorjahres, wurde mit so großen Jubelstürmen begrüßt, dass er seine Tränen kaum zurückhalten konnte.