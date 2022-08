Nach ihrem schweren Sturz kurz vor Ende der zweiten Etappe der Tour de France Femmes schien Laura Süßemilch Glück gehabt zu haben. In einer ersten Diagnose waren zwei gebrochene Wirbeln festgestellt worden, sogar ein Start bei der Bahnrad-EM im August in München stand im Raum. Das hat sich nun erledigt. Süßemilch ist deutlich schwerer verletzt als zunächst angenommen: Wie die 26 Jahre alte Bahnrad-Mannschaftsweltmeisterin am Montagabend über Instagram mitteilte, wurden nach einer Verlegung vom Krankenhaus in Saarbrücken in die Klinik Tübingen ein dritter Wirbelbruch, eine gebrochene Rippe und ein Bruch im Hinterkopf festgestellt.