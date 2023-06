Radprofi Gino Mäder ist tot. Mäder war während der fünften Etappe der Tour de Suisse am Donnerstag auf der Abfahrt vom Albula-Pass zum Zielort La Punt von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Der Schweizer sei im Krankenhaus in Chur seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte sein Team Bahrain-Victorious am Freitag mit. Mäder wurde 26 Jahre alt.