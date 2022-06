Die berüchtigte Tourist Trophy auf der Isle of Man hat bereits ihr zweites Todesopfer in diesem Jahr gefordert. Der Franzose Olivier Lavorel starb am Sonntag, als sich das von seinem Landsmann Cesar Chanel gelenkte Seitenwagen-Gespann in der ersten Runde überschlug. Am vergangenen Mittwoch war der walisische Yamaha-Fahrer Mark Purslow bei einem schweren Unfall im Training ums Leben gekommen. Der 29-jährige Fahrer war in der sogenannten Ballagarey gestürzt, einer der schnellsten (mit mehr als 260 km/h) und schwierigsten der 264 Kurven auf der 60 Kilometer langen Strecke.