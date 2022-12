»Ich bin daran gewöhnt. Oder besser gesagt, ich musste mich daran gewöhnen, indem ich jedes Mal, wenn ich rassistische Witze höre, ein tapferes Gesicht aufsetze, um zu versuchen, die mir nahestehenden Menschen nicht zu hassen«, schrieb Traorè am Mittwoch in einem Instagram-Posting . »Gestern war es allerdings anders.«

Er habe die ganze Nacht wachgelegen, schreibt er. »Ich habe beschlossen, dieses Mal nicht zu schweigen, um sicherzustellen, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen und um zu verhindern, dass sich andere Menschen in Zukunft in meiner Situation befinden.« Traorè lebt seit seinem siebten Lebensjahr in Italien und spielt auch für die italienische Rugby-Nationalmannschaft.