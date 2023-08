Eine Athletin antwortete: »Wenigstens weiß ich jetzt, was mich und einen Haufen anderer Athleten, die am Rennen teilgenommen haben, krank gemacht hat.« Ein anderer schrieb: »Das erklärt jetzt, warum ich nach dem Rennen am Sonntagmorgen die Montagnacht mit dem Kopf in der Toilette verbracht habe!«

Die Triathlon-Veranstaltung in Sunderland war die britische Etappe der Triathlon-Weltmeisterschaftsserie und fand im Rahmen des Qualifikationszeitraums für die Olympischen Spiele 2024 in Paris statt. Es gab Wettkämpfe über verschiedene Distanzen, darunter einen Familienwettkampf. Es war das erste Mal, dass Sunderland den britischen Teil der Serie ausrichtete.