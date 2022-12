Das Männer-Rennen um die Ironman-Weltmeisterschaft wird 2023 nicht auf Hawaii stattfinden. Das kündigte der Veranstalter in der Nacht auf Donnerstag an und begründete den Entschluss mit den Erfahrungen aus der WM in diesem Jahr. Die Rennserie bricht damit mit einer weiteren Tradition, nachdem bereits in diesem Jahr erstmals die Rennen der Männer und der Frauen getrennt an zwei Tagen gestartet worden waren.