Für den Sieg bei den US Open kassierte Frodeno 100.000 US-Dollar. Vor allem aber schickte er vor seinem Karriere-Finale mit der Ironman-WM am 10. September in Nizza an der Côte d'Azur ein klares Signal an die Konkurrenz. »Die Tage, an denen du dein Tempo selbst bestimmen kannst und dich richtig gut fühlst, sind rar gesät«, sagte Frodeno. Im Moment des Erfolgs erinnerte er sich auch an den schwierigen Weg und die Zeit vor einem Jahr: »Ich war im Krankenhaus und hatte meine erste Operation.«

Nach Problemen an der Achillessehne hatte ihm eine Hüftentzündung schwer zu schaffen gemacht. »Zurückzukommen und gegen die Besten der Besten anzutreten, ist einfach ein Privileg«, sagte Frodeno, der als Achter nach dem Schwimmen und Zweiter nach dem Radfahren auf der Laufstrecke die Führung übernommen hatte. »Eine legendäre Leistung eines legendären Mannes«, schrieb die PTO.