Triathlon-Superstar Jan Frodeno kann zum zweiten Mal in seiner Ausnahme-Karriere verletzungsbedingt nicht bei einer Ironman-Weltmeisterschaft starten. Der 40 Jahre alte dreimalige Champion gab am Donnerstag bekannt, dass bei ihm jüngst ein Teilanriss der Achillessehne diagnostiziert wurde. »Jetzt ist es an der Zeit, auf Nummer sicher zu gehen«, sagte Frodeno.