European Championships in München »Ein perfekter Tag« – Kunstturnerinnen Seitz und Malewski überraschen mit EM-Gold

Elisabeth Seitz hat bei den Turn-Europameisterschaften in München völlig unerwartet den Titel am Stufenbarren gewonnen. Dann trieb Emma Malewskis Gold am Schwebebalken die Begeisterung in der Olympiahalle auf die Spitze.