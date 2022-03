Kriegssymbol zur Schau gestellt Turn-Weltverband will Russen für »schockierendes Verhalten« bestrafen

Beim Sieg des Ukrainers Ilja Kowtun am Barren in Doha war der russische Turner Iwan Kuliak Dritter geworden, auf der Siegerehrung provozierte er mit Kriegssymbolik. Nun kündigte der Weltverband Konsequenzen an.