Als »individuelle neutrale Athleten« Weltverband will russische Turner ab 2024 wieder zulassen

Sportler aus Russland und Belarus dürfen bei Erfüllung der Vorgaben auch an Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris teilnehmen. Ob sie dann dort starten dürften, liege in der Verantwortung des Internationalen Olympischen Komitees, teilte die Fig mit.

Bisher keine Rückkehr im Schwimmen und in der Leichtathletik

Durch die Entscheidung bleibt der seit Anfang März 2022 bestehende Bann für Russen und Belarussen für das laufende Jahr 2023 bestehen. Eine Teilnahme an den bevorstehenden Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Valencia (23. bis 27. August) und im Geräteturnen in Antwerpen (30. September bis 8. Oktober) ist damit ausgeschlossen. Bei beiden Titelkämpfen werden zahlreiche Olympia-Startplätze vergeben.