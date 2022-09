Die Fußballsaison ist wieder in vollem Gang und viele Fans sind auf der Zinne. Wer sich alle Spiele der Profis live am Rechner oder auf dem Bildschirm ansehen will, muss sich inzwischen bei fünf Anbietern anmelden. Und bezahlen. Zuletzt hatte der Streamingdienst DAZN seinen Preis für das Fußballschauen verdoppelt. Das dürfte allerdings nicht das Ende sein, die Preise haben das englische Niveau erreicht.