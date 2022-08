Furys Aussagen gelten nicht immer

Seinen bislang letzten Kampf hatte Fury am 23. April im Wembley-Stadion gegen seinen Landsmann Dillian Whyte. Er gewann durch technischen K.o. in der sechsten Runde. Anschließend erklärte Fury zum ersten Mal sein Karriereende, er hätte »alles erreicht, was ich erreichen wollte«. In seiner Laufbahn ist Fury ungeschlagen, bei 32 Kämpfen gab es nur ein Remis gegen Wilder 2018.

Schon in den Vorjahren hatte Fury vieles angekündigt, das wenig später nicht mehr galt. In der Boxszene werden Furys Aussagen mit äußerster Vorsicht genossen. Ob seine Karriere nun wirklich vorbei ist, bleibt offen.