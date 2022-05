Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Charles Oliveira sollte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Phoenix eigentlich seinen Titel im Leichtgewicht verteidigen, doch der Brasilianer hat das Gewichtslimit beim Wiegen überschritten. Oliveira wog am Freitagabend (MESZ) 155,5 Pfund (rund 70,5 Kilogramm) statt der erlaubten 155 (70,3). Auch bei einem zweiten Versuch blieb er zu schwer. Die Organisation Ultimate Fighting Championship (UFC) teilte mit , dass der Kampf gegen den Herausforderer Justin Gaethje dennoch stattfinden werde, Oliveira könne seinen Titel jedoch nicht verteidigen.