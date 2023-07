Der ukrainische Degenfechter Igor Reislin war am Mittwoch nicht gegen den Russen Wadim Anochin angetreten und hatte so auf eine mögliche Medaille verzichtet. Der Olympiadritte von Tokio ging am Mittwoch nicht auf die Planche, auf der Anochin vergeblich wartete und stattdessen intensiv mit dem Schiedsrichter sprach. Der Kampf wurde schließlich als »nicht angetreten« zugunsten des Russen gewertet.

Im Gespräch mit dem SPIEGEL hatte Olga Kharlan vor Kurzem noch erklärt, warum sie mit dem Sport während des Kriegs weitermacht. Jeder tue in diesem Krieg, was er kann, sagte sie. »Ich mache mit dem Fechten weiter, weil das meine Front ist. Ich vertrete mein Land und meine Fahne. Das ist schon immer eine Ehre für mich gewesen, aber in dieser Zeit ist es noch wichtiger.«