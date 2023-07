Der ukrainische Degenfechter Igor Reislin hat bei der Weltmeisterschaft in Mailand auf eine mögliche Medaille verzichtet, weil er in der K.-o.-Runde nicht zum Kampf gegen den Russen Wadim Anochin antrat. Der Olympiadritte von Tokio ging am Mittwoch nicht auf die Planche, auf der Anochin vergeblich wartete und stattdessen intensiv mit dem Schiedsrichter sprach. Der Kampf wurde schließlich als »nicht angetreten« zugunsten des Russen gewertet.