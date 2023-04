Die Läuferin aus dem schottischen Dumfries, die jetzt in der Nähe von Sydney in Australien lebt, sagte der BBC, dass sie sich etwa auf halber Strecke verlaufen habe, als plötzlich ihr Bein geschmerzt und sie zu hinken begonnen habe. Die Schmerzen seien so stark geworden, dass sie sich von einem Freund, der mit seinem Auto am Streckenrand gestanden habe, zum nächsten Kontrollpunkt mitnehmen gelassen habe. Dort habe sie den Streckenposten mitteilen wollen, dass sie aus dem Rennen aussteigen würde.