Für die Weltranglistensechste Gauff ist es nach den French Open 2022 der zweite Einzug in ein Majorfinale. Sechs Jahre nach dem Triumph von Sloane Stephens nährt sie dazu die Hoffnung auf einen US-amerikanischen Heimsieg in Flushing Meadows. »Als ich aufgewachsen bin, habe ich so oft dieses Turnier geguckt. Das bedeutet mir viel«, sagte Gauff, die sich beim Pubklikum bedankte: »Der Job ist noch nicht erledigt.«