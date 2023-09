Djoković hatte zuvor 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) gegen Youngster Ben Shelton aus den USA gewonnen und steht am Sonntag (22 Uhr MESZ/Sportdeutschland.TV) in seinem zehnten US-Open-Endspiel vor seinem 24. Majortitel. Der Serbe, der nun die Gelegenheit zur Revanche für das vor zwei Jahren gegen Medwedew glatt verlorene Finale erhält, wird nach dem Turnier Alcaraz als Nummer eins ablösen. Im Vorjahr hatte Djokovic wegen einer fehlenden Coronaimpfung nicht in New York antreten können.