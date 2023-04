Kritik von den Demokraten

Gegner des geplanten Gesetzes kritisierten den Entwurf hingegen als Ausgrenzung einer schwachen Gruppe aus politischen Gründen. Die Demokraten erklärten, dass jedes Kind unabhängig von seiner Geschlechtszugehörigkeit die Möglichkeit verdiene, einem Team anzugehören. Und dass die Verhinderung von Konkurrenten die Botschaft aussende, dass sie nicht wichtig sind. »Dieses Gesetz sagt einigen der verletzlichsten Kinder in unserem Land, dass sie nicht dazugehören«, sagte die demokratische Abgeordnete Pramila Jayapal (Washington), selbst Mutter einer transsexuellen Tochter.

Der republikanische Abgeordnete Greg Steube (Florida) führte den Fall der Schwimmerin Emma Weyant an, die in seinem Wahlkreis wohnt und 2020 Mitglied der US-amerikanischen Olympiamannschaft war. Sie war von Lia Thomas besiegt worden – die Transschwimmerin wurde als Junge geboren und identifiziert sich nun als Frau. Drei Jahre war Thomas für das Männerteam der University of Pennsylvania geschwommen und wechselte dann ins Frauenteam. Im März 2021 gewann Thomas die US-Collegemeisterschaft über 500 Yard Freistil, vor Weyant.