Hiobsbotschaft für den Reitsport und die Veranstalter des CHIO in Aachen: Der 17-jährige Hengst Allstar der britischen Vielseitigkeits-Weltmeisterin Rosalind Canter ist noch am Samstag in einer Aachener Tierklinik eingeschläfert worden. Das Pferd hatte nach einem Sprung das linke Vorderbein nicht mehr aufgesetzt, zu einem Sturz kam es nicht.