Die Berlin Volleys sind erneut deutscher Volleyball-Meister. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag im entscheidenden fünften Playoff-Finalspiel gegen den VfB Friedrichshafen 3:1 (25:20, 19:25, 25:23, 25:22) durch und beendete damit die Endspielserie mit 3:2-Siegen. Es war der zwölfte Titelgewinn für die Berliner und der sechste in Serie.

Dabei war das diesjährige Finale für Berlin am vergangenen Wochenende schon beinahe beendet, Friedrichshafen hatte bereits den Titel-Matchball – doch die Volleys kamen zurück: Am Samstag vertagten sie die Entscheidung zunächst durch ein 3:0 in eigener Halle, vier Tage später gelang ein umkämpftes 3:1 in Neu-Ulm zum Serien-Ausgleich.