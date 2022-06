Die deutschen Volleyballer sind im Rahmen der Nations League in der philippinischen Millionenstadt Quezon-City nicht zu ihrem Spiel gegen China angetreten. 21 Mitglieder der chinesischen Delegation, darunter etliche Spieler, waren nach ihrer Ankunft in dem Inselstaat positiv auf COVID-19 getestet. Während das Spiel der Chinesen gegen Frankreich am Mittwoch noch abgesagt wurde, erklärten die lokalen Behörden das chinesische Team am Donnerstag für spielfähig. Weil die deutschen Volleyballer sich weigerten, ohne erneute offizielle Testung vor dem Spiel anzutreten, wurde die Partie 3:0 für China gewertet.