Olympiasieger, Weltmeister, Europameister – in den vergangenen Jahren räumten Deutschlands Volleyballerinnen viele Titel ab. Allerdings nur am Strand. Während sich die Beachvolleyballerinnen in der Weltspitze etablierten, waren die Medaillen für die Kolleginnen in der Halle in weiter Ferne. Bei der WM in den Niederlanden und in Polen wäre es für das deutsche Team schon ein Erfolg, die Vorrunde zu überstehen. Das große Ziel lautet Olympia 2024 in Paris. Zuletzt hat man sich 2004 für die Spiele qualifizieren können.