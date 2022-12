In der Berichterstattung über die WM mangelt es nicht an Superlativen, aber mein Eindruck ist, dass seit Katar und Dr. Cool alles egal geworden ist. Lasst uns den Untergang des Planeten feiern. Hauptsache, es knallt und niemand schwitzt.

Gibt es bald eine Klimaanlage über einer Marathonstrecke?

Katar hat schon angekündigt, im Jahr 2036 die Olympischen Sommerspiele ausrichten zu wollen – aber warum nicht gleich die Winterspiele? Wer bei 30 Grad Außentemperatur riesige Arenen in Kühlschränke verwandelt, kann es in der Wüste schneien lassen. In Berlin klebt sich die Letzte Generation an Ausfallstraßen fest, in Doha sagt Dr. Cool, er könne eine Klimaanlage über einer Marathonstrecke bauen. 42 Kilometer, kein Problem. Das Thermometer vor meinem Küchenfenster zeigt minus vier Grad, aber ich schreibe diese Kolumne in T-Shirt und kurzer Hose, die Heizung im Esszimmer steht auf 5, denn was Katar kann, kann ich schon lange.