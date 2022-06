Wellbrock genießt die gesteigerte Aufmerksamkeit

In Budapest will Wellbrock seine beiden WM-Titel im Becken (1500 Meter) und Freiwasser (10 Kilometer) verteidigen. Außerdem peilt er in der Duna-Arena über 800 Meter, im Lupasee über 5 Kilometer und in der Staffel Medaillen an.

Wellbrock hat sich akribisch vorbereitet und spricht offen vom Weltmeistertitel. Die Zeiten des Unterstatements scheinen nach seinem Coup von Tokio vorbei zu sein. »Auf meinem Niveau geht man an den Beckenrand und will Gold. Ich brauche da nicht zu stehen und die Hosen voll zu haben«, sagte Wellbrock dem NDR.

Als Olympiasieger merke er, dass er »in der Vorbereitung oder beim Einschwimmen, gründlicher von der internationalen Konkurrenz beäugt wird. Es verunsichert mich aber nicht. Das ist auch eine Art Anerkennung, die ich genießen kann.«