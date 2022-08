Athleten-Kritik an Spitzensportförderung »Wollen wir Vielfalt fördern oder Medaillen maximieren?«

Die Debatte über die Ausrichtung der Spitzensportförderung in Deutschland nimmt während der European Championships in München Fahrt auf. Einen neuen Beitrag liefert der Verein Athleten Deutschland. Vor der Sportministerkonferenz am Dienstag in München veröffentlicht die Sportlervertretung ihre Analyse mit dem Titel: »Warum ist es uns das wert?«. Darüber berichtete die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung« vorab.