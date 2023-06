Nach den Länderspielen am Samstag in Offenbach gegen Vietnam und am 7. Juli in Fürth gegen Sambia, sowie der zweiten Vorbereitung vom 1. bis 8. Juli, wird das endgültige Aufgebot benannt. 23 Spielerinnen darf Voss-Tecklenburg mit zur WM nehmen, die Vorbereitung gestaltet sie mit insgesamt 31 Akteurinnen.