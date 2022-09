Stattdessen kamen die Vorwürfe. Mittlerweile habe Bourgnon der »Times« zufolge einige davon zugegeben. »Ich habe in einem Hotel geschlafen. Na und?«, sagte er dem »Figaro«, und: »Hätte ich das Abenteuer aufgeben sollen?«

Die Durchquerung wurde aberkannt

Wie die Zeitung weiter berichtet, habe das Scott Polar Research Institute an der renommierten Cambridge University den Schweizer mittlerweile von der offiziellen Liste der Transite durch die Nordwestpassage gestrichen. Man sehe es als erwiesen an, dass Bourgnon während eines Großteils der Reise nicht an Bord seines Katamarans gewesen sei, der darüber hinaus von anderen Schiffen unterstützt worden sei.