Spanien-Rundfahrt Groves gewinnt Sprint am Golf von Almeria – Alaphilippe verletzt sich erneut

Radprofi Kaden Groves hat die elfte Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Nach 191,2 Kilometern von Alhama De Murcia nach Cabo de Gata setzte sich der Australier am Mittwoch vor dem Niederländer Danny van Poppel und dem belgischen Meister Tim Merlier durch. Der deutsche Routinier John Degenkolb probierte es am Golf von Almeria mit einem langen Sprint und landete am Ende auf Platz sieben.