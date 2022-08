Spanien-Rundfahrt Gesamtführender Evenepoel dominiert Einzelzeitfahren

Am Ruhetag am Montag wurde zuvor der Däne Mathias Norsgaard aus dem Movistar-Team positiv getestet. Seit dem Auftakt der Vuelta am 19. August schied bereits mehr als ein Dutzend Fahrer wegen positiver Corona-Befunde aus. Bei der Tour de France mussten im Juli 17 positiv getestete Profis das Rennen vorzeitig beenden.

Am Mittwoch steht die elfte, zumeist flache Etappe über 191,2 Kilometer von Alhama de Murcia nach Cabo de Gata auf dem Programm. Die 77. Auflage der Vuelta endet am 11. September mit der 21. Etappe und der Ankunft in Madrid.