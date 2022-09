Den Tagessieg errang nach 96,7 Kilometern im Sprint der Kolumbianer Juan Sebastián Molano vor dem dänischen Ex-Weltmeister Mads Pedersen. Pascal Ackermann, für den Tagessieger Molano den Sprint eigentlich anfahren sollte, wurde Dritter der Tageswertung.

Belgien wartet seit 44 Jahren auf den Erfolg

Den Gesamtsieg hatte sich Evenepoel bereits am Samstag auf der 20. Etappe über 175,5 Kilometer von Moralzarzal nach Puerto de Navacerrada gesichert. Dabei wurde der 22-Jährige Sechster, der Tagessieg ging an Richard Carapaz. »Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, was gerade durch meinen Körper und meinen Kopf geht«, hatte Evenepoel nach der 20. Etappe gesagt.