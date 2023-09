Denk ist einer, für den Radsport ein Spektakel sein muss, die Fahrer an Grenzen kommen sollen. Da ist der Bora-Chef einer von der alten Schule. Das sieht nicht jeder so wie er. Die Rennfahrer-Vereinigung hat schon bei zwei bislang Etappen durchgesetzt, dass die Zeitnahme nicht erst am Ziel erfolgt, sondern bereits Kilometer vorher – weil sie bei schlechter Witterung sonst die Sturzgefahr als zu hoch erachtet hätte.

Zeitnahme vorgezogen

Das führte allerdings zu der absurden Situation, dass bei der zweiten Etappe ein Fahrer ins Rote Trikot des Führenden fuhr, der im Ziel gar nicht mehr zu den Besten gehörte. Er profitierte davon, dass er vorne lag, als gerade die Zeit genommen wurde.