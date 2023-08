Das gilt in diesem Jahr umso mehr, wenn mit Primož Roglič, Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel drei der vier weltbesten Rundfahrer im Kampf ums Rote Trikot am Start sind. Nur Tadej Pogačar, der zweifache Tour-de-France-Gewinner, fehlt noch in dieser Reihe. Die Vuelta, die am Samstag beginnt, ist lange nicht mit so viel Spannung erwartet worden. Sie ist in diesem Jahr ein besonders edler Tropfen. 2023 wird ein guter Jahrgang.