1978 gewann Johan de Muynck den Giro d'Italia, es war das große Jahrzehnt der Belgier, Freddy Maertens hatte im Jahr zuvor die Vuelta für sich entschieden, Lucien van Impe die Tour de France 1976, und von den Erfolgen des Kannibalen Eddie Merckx muss man nicht reden. Damals dachte man in Belgien vermutlich, das geht immer so weiter, aber so war es nicht.

Mit jedem Jahr, mit jeder neuen Radsport-Hoffnung haben sie im Nachbarland seitdem gesehnt, einen Nachfolger von Merckx aufzubauen. Belgien hatte viele große Fahrer in den vergangenen Jahrzehnten: Tom Boonen, Johan Museeuw, Greg van Avermaet. Aber ihnen allen fehlte etwas zum kompletten Radprofi. Zu dem, der eine Rundfahrt gewinnen kann. Es fehlte ihnen so einer wie Remco Evenepoel.