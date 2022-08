Roglič bleibt gelassen

»Es bedeutet mir wirklich viel. Letztes Jahr musste ich das Rennen verlassen. Diesen Winter lief es nicht gut, ich konnte neun Wochen nicht fahren. Jetzt an der Spitze zu sein, ist fantastisch«, sagte der neue Gesamtführende Molard bei Eurosport.

»Wir werden sehen, wie es weitergeht. Bis jetzt war die Taktik, das Trikot jeden Tag innerhalb des Teams wechseln zu lassen. Wir werden sehen, was jeder Tag bringt«, hatte Roglič, der bei der Tour de France nach einem Sturz aufgeben musste, am Dienstag gesagt: »Unser Hauptziel ist es aber, das Trikot am Ende in Madrid zu haben.«